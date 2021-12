Lo Stato ansioso – Italia in quarantena – Labirinto Tamponi

(continua dopo la pubblicità)

Si valuta la mini quarantana, cts convocato per domani; dal 1 gennaio stretta ai contanti tetto sotto i 1000 €; muore in carcere dopo aver perso 25 kg, non riusciva a mangiare ma non è stato ascoltato; imprese, rischio da 25 miliardi di prestiti che andranno insoluti, a dicembre scadono le sospensioni dei prestiti ma le aziende hanno recuperato liquidità e introiti? 25 miliardi di prestiti contro 23 miliardi di moratorie Sole24 ore;

W L’ITALIA

Ascolta “28 Dicembre Radio Racconti Quotidiani” su Spreaker.

«La donna? è semplicissimo – dice chi ama le formule semplici: è una matrice, un’ovaia; è una femmina: ciò basta a definirla. In bocca all’uomo, la parola “femmina” suona come un insulto; eppure l’uomo non si vergogna della propria animalità, anzi è orgoglioso se si dice di lui: “È un maschio!»

Il secondo sesso (Le Deuxième Sexe) è un saggio della scrittrice Simone de Beauvoir pubblicato a Parigi nel 1949 e in Italia nel 1961. È una delle opere più celebri e più importanti per il movimento femminista tuttora riferimento imprescindibile per gli studi sulla questione femminile.

Dall’attualità a Simone De Beauvoir i salti temporali della scrittura e della cultura raccontati in diretta con ironia e surrealismo dal Forti Tonini Mauri Berto Clickkaci, ps selezioniamo scrittori da pubblicare in audiolibri e ebook

