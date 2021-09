Dante 100X100 – la mostra itinerante -Cento Artisti per Cento Canti- presentata da Nicoletta Saveri e Francesco Oppi

Fiocco rosa il 18 settembre ore 17.30 per l’inaugurazione di Dante 100X100 cento artisti per 100 canti presso cascina del Guado sul Naviglio Grande a Robecchetto con Induno (Milano) e in streaming sulla pagina di RadioRaccontiamoci fb e You tube

Nicoletta Saveri Pres.ssa Polo culturale del Castanese e Francesco Oppi curatore della Mostra per “la corrente del Guado” ci raccontano la mostra, l’idea, l’itinerario e la progettazione che vedrà sui 9 comuni del Polo Castanese (Bernate Ticino, Robecchetto con Induno, Turbigo, Nosate, Castano Primo, Buscate, Arconate, Magnago e Inveruno) srotolarsi un itinerario, da camminare o da percorrere in bicicletta, dove troverete collocate le 100 opere di artisti che raffigurano ognuna uno dei 100 canti della Divina Commedia, l’opera che è seconda solo alla Bibbia per diffusione, importanza e traduzione.

Il percorso, gli artisti, le loro opere, gli appuntamenti e altre informazioni di carattere organizzativo, gli orari, e le modalità di accesso (gratuiti) alle opere esposte e agli eventi organizzati ( 10 ottobre biciclettata dantesca non perdetevela!) sono reperibili sul sito del Gaudo Officine Creative dal 1969 , sul sito di ogni comune partecipante e sulla pagina Fb del Polo culturale castanese

Un occasione culturale che in questo territorio trova idee feconde e condivise, in un momento in cui questo non accade , non in tutti i comuni o in altre realtà l’innovazione e l’idea di una cultura accessibile e aperta a nuove idee viene accolta e promossa,

La mostra è stata patrocinata da Fondazione Per Leggere, Società Umanitaria, Biblioteche storiche e antiquarie d’Italia, Libreria Bocca, Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali di Ravenna, Società Dante Alighieri – Sede Centrale