Fedez annuncia Love Mi: il concerto evento benefico

Tornerà Love Mi, il maxi concerto di beneficenza organizzato da Fedez ? Risposta affermativa e ad annunciarlo è lo stesso rapper di Rozzano nel suo Gruppettino segretino, il canale broadcast non proprio segreto (sono 321 mila gli iscritti) su cui l’artista condivide immagini e pensieri. “Ciao amici del Gruppettino – ha annuncia Fedez in un vocale – non so perché ve lo sto per dire… Solo per voi volevo dire: Love Mi sta per tornare, grandi novità. Magari dopo lo cancello perché poi mi sgrideranno tutti”. In un altro vocale Fedez ha poi risposto a chi gli ha chiesto se fosse al Concertone del Primo maggio a Roma: “No, non mi hanno invitato, chissà come mai, l’ultima volta era stato divertente”..

Stefano Mauri