Evento mondiale performance Dante Alighieri 24 ore diretta su RadioRaccontiamoci 100 Poeti per 100 Canti

Evento di caratura mondiale a cura di Massimo Silvotti e del Piccolo Museo della Poesia chiesa Di San Cristoforo

Cento poeti per cento canti performance di caratura mondiale presenti 100 poeti on line e in presenza provenienti da tutto il mondo. Declameranno i 100 canti della Divina Commedia in italiano e nelle diverse lingue del mondo. La performance inizierà alle 9 di lunedì 13 settembre per circa 24 h di non stop. Sarà un guinness di lettura dantesca ripreso in diretta sulla pagina fb di RadioRaccontiamoci e sul canale Youtube RadioRaccontiamoci By Epikurea dalla location della performance: Il Piccolo Museo della Poesia Chiesa di San Cristoforo a Piacenza ideatore e organizzatore dell’evento. Seguiteci in streaming, in questo modo potrete partecipare a questo evento unico di caratura internazionale, per gli amanti di Dante, della poesia e della cultura italiana. RadioRaccontiamoci ve lo racconta

Intervista a Massimo Silvotti