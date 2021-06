L’alfabeto delle donne H come Handicap? La disabilità femminile raccontata da Michela Sole Castello

Comunicazione, socialità, relazioni personali e lavoro: qui i meccanismi cambiano per chi nasce o acquisisce una disabilità nella vita. La disabilità femminile è doppiamente difficile da sostenere come l’essere donna in molti ambiti “normali” ?

Le parole usate per definire questa categoria di persone ( termine purtroppo abusato e poco utile, non vi stona?) come disabile o handicappato sono davvero discriminanti o la discriminante la fa l’atteggiamento e il pregiudizio di chi la esprime? Ci aiuta essere considerati diversi? Queste e altre domande abbiamo fatto a Michela che vive in prima persona la necessità dell’eroismo quotidiano.

Michela Sole Castello scrittrice non vedente dalla nascita ci porta nella realtà di chi vive la disabilità visiva come “caratteristica” e non come handicap o come disabilità. Ma non recrimina! Michela non si sente diversa e ci incalza!

Dice no a progetti sociali che non creano integrazione. Dice no al lasciarsi andare e ha una grande voglia di vivere! Scrittrice astrofila e impiegata!

