L’alfabeto delle donne racconti al femminile G come generare vita ospite Laura Gronchi con Stella Piazza e Simona Tonini

Grazie di a #lauragronchi che ci racconta la sua storia personale, quella di una #maternita non compiuta. La capacità di generare, esclusiva delle donne, è un tema che oggi è controverso: voglio, non voglio, non volevo, non posso…#childless #childfree

Una questione aperta, personale e sociale che ci accompagna tutta la vita, giudizi e pregiudizi compresi. . Ma il desiderio di maternità non dovrebbe accompagnarsi al desiderio di paternità? In quante lo ritengono un loro esclusivo diritto? Quante ancora ci sentiamo egoiste a scegliere di avere figli o di non averli? Quante hanno costruito famiglie perché volevano e quante perché questo è ciò che socialmente ci fa sentire “giuste”? Quante oggi vengono ancora giudicate perché non si “sacrificano”, non smettono i panni della donna per rivestire unicamente quelli di madre ? Quante come me pensano che non siamo arrivate molto lontane né col pensiero né con i fatti né con le leggi che spesso vengono disattese (aborto – obiettori di coscienza) o sul lavoro vengono ancora accantonate?

Qual’é la vostra storia? Ci piacerebbe raccontarla info@radioraccontiamoci.net . Buon ascolto #stellapiazza #simonatonini