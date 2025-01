Chiara Ferragni e la meritata ripartenza in amore. Che c’è sempre vita, dopo gli ex

“La mia relazione con Federico era reale per me, non sono mai stata in una coppia aperta (era evidentemente aperta solo per l’altra parte senza che io ne fossi a conoscenza) e nonostante tutto sono fiera di aver amato incondizionatamente. Mi spiace che per l’altra parte io sia stata solo una persona da prendere in giro ed usare a piacimento ma a volte è giusto aprire gli occhi, accusare il colpo, soffrire, alzarsi e capire che ci meritiamo qualcosa di diverso. Un amore non certo perfetto, ma quanto meno reale e vissuto da entrambe le parti allo stesso modo”.

Questo, mentre Fabrizio Corona (per carità: ognuno fa quel che gli pare, ma non sarebbe meglio tacere, a volte, anziché parlare, sempre, di corna?) è tornato a tuonare contro i presunti amanti dell’imprenditrice cremonese, ai tempi dei Ferragnez, è un altro passaggio, del lungo sfogo di Chiara Ferragni su Instagram, su questioni di vita privata di cui raramente aveva parlato, in merito ai ripetuti tradimenti di Fedez, ai tempi del loro amore. Ferita, delusa, amareggiata, tradita, Chiara Ferragni, dal punto di vista sentimentale, grazie a Giovanni Tronchetti Provera ha girato pagina, dimostrando che per chi credere nell’amore, nonostante tutto, c’è sempre speranza verso un domani migliore.

Ah … Chiara da Cremona, parlando del suo passato con l’ex marito, non ha fatto sconti, nemmeno a se stessa. E ha fatto bene: chi cade, può rialzarsi, ma bisogna aprire gli occhi. E in tal senso… Chapeau, la Ferragni si è svegliata. Particolare non indifferente: il Festival di Sanremo è uno show dedicato alla musica e allo spettacolo. Scegliendo il pezzone, politicamente scorretto, “Bella Stronza”, un successo anni Novanta di Marco Masini, Fedez ha fatto benissimo il suo lavoro. Ma decisamente, il brano non è dedicabile, nella fattispecie né alla famosa ex, ma neppure alla presunta storica amante del rapper. O no?

Stefano Mauri