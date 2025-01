Fedez pensa a Sanremo, Chiara Ferragni si gode la meritata serenità. In tanti si chiedono per chi sia … “Bella stronza”

Un sereno weekend d’amore ad alta quota, racconta la versione On Line della Gazzetta dello Sport, si è rivelato lo scorso, per Chiara Ferragni (più bella e radiosa che mai) e Giovanni Tronchetti Provera.

Eh sì… felice, in compagnia di alcuni amici, la coppia ha trascorso qualche giorno a Courmayeur, tra la neve e paesaggi incantati. Intanto, create ad hoc, lontane dalla ritrovata serenità di Chiara da Cremona, “montano” le polemiche per la scelta di Fedez di duettare a Sanremo 2025 con Marco Masini sulle note di Bella stronza: già, tutti si chiedono a chi si potrà mai riferire il rapper. Fabrizio Corona, amico del rapper, re dei paparazzi, sempre attento ai sussurri, ha nel frattempo raccontato, nel suo Podcast, quello che ci sarebbe stato, dietro la favola dorata dei Ferragnez. Tradimenti, malattie, amori struggenti vissuti sul filo di lana, lettere d’addio ed un presunto tentato suicidio pochi attimi prima di presentarsi di fronte a milioni di telespettatori. Ricordate lo scorso 18 dicembre, quando durante Sarà Sanremo, il format per scegliere i sei ragazzi in gara a Sanremo Giovani, Carlo Conti organizzò (scrive Open) una passerella dei 30 big per svelare i titoli delle canzoni dell’edizione del Festival numero 75? In Fedez qualcosa non andava, il viso del 35enne era decisamente gonfio, gli occhi spenti, mentre sul palco spiegava il proprio brano, Battito, a fatica. Siti specializzati in gossip raccontano di una furiosa lite con Eleonora Sesana, sua storica assistente, Corona lo descrive invece come “il giorno più brutto della sua vita, perché due giorni prima aveva ricevuto un messaggio dal suo vero amore che gli comunicava che era finita per sempre”.

No, non parliamo di Chiara Ferragni, ex moglie e madre dei suoi figli, ma di un’altra donna che, secondo il racconto di Corona, avrebbe avuto un posto speciale nel cuore del rapper prima, durante e dopo il matrimonio con l’imprenditrice digitale. Il suo nome è Angelica Montini, gestisce un proprio brand di moda, famiglia benestante, frequenta Fedez già prima che lui conoscesse la Ferragni, ma non vuole instaurare una relazione fissa secondo quanto si mormora. Ebbene, quel 18 dicembre, anziché una festa pre festivaliera, per il rapper si rivela una giornata drammatica, maledetta. Ora che Sanremo si avvicina, riuscirà Fedez (sta già comunque accendendo la seratona dei duetti del 14 febbraio) a vivere una settimana al massimo, tutta dedicata alla musica?

Stefano Mauri