Emis Killa si ritira dal Festival di Sanremo: “Ringrazio Carlo Conti, ma faccio un passo indietro”

Emis Killa

si ritira da Sanremo 2025: “Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo Sanremo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare. Confido che tutto si risolverà al più presto, per il meglio, e spero di poter affrontare in futuro un Festival in cui ad essere centrale sia la musica, poter portare la mia canzone, parlare solo di quella e divertirmi, come avrebbe dovuto essere quest’anno e come è giusto che sia per tutti gli Artisti che decidono di mettersi in gioco e partecipare alla gara”.

Così ha scritto via social il rapper, finito nel registro degli indagati all’interno dell’inchiesta “Doppia Curva“, della direzione distrettuale antimafia, sulla presenza di criminalità organizzata nel contesto delle curve ultrà di Milan e Inter. Tra gli autori del brano sanremese di Emis Killa, oltre allo stesso rapper figurano Federica Abbate, Mattia Cerri (è di Bagnolo Cremasco) e Nicola Lazzarin. E adesso che farà Conti, precetterà qualcuno al posto dell’interprete di “Demoni”?

Stefano Mauri