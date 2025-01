Elodie e la sua voglia di Festival: “Non vedo l’ora di cantare a Sanremo”

La storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone prosegue a gonfie vele da oltre due anni e tra una manciata di giorni, compatibilmente con gli impegni sportivi del 35enne, la coppia sbarcherà nella città dei fiori in occasione del 75ª edizione del Festival di Sanremo che vede proprio la cantautrice romana tra i 30 big in gara con Dimenticarsi alle 7, brano da lei scritto insieme a Davide Petrella e Davide Simonetta.



Come hanno scritto sulla versione On Line della Gazzetta dello Sport, in primavera uscirà anche il suo nuovo album, il quinto in studio dopo OK. Respira, uscito nel 2023 in occasione della sua ultima partecipazione al Festival: “Sanremo fa parte di un progetto più ampio, in primavera uscirà il mio nuovo album e a giugno mi aspettano due stadi, Milano e Napoli. Mi sto evolvendo, voglio raccontarmi, esplorarmi, capire come sono fatta e dar voce alle tante donne diverse che si muovono dentro di me. Non mi annoierò. Quello sanremese è un brano che sento molto mio, racconta anche della mia parte drammatica, anche eccessivamente drammatica. Ho messo mano per la prima volta alla produzione, ci ho messo la mia creatività e i miei gusti a livello musicale. Mi piace molto l’approccio di Carlo Conti e sono felice di rivederlo. A lui sono grata perché mi ha scelto nel mio primo festival di Sanremo. Poi quest’anno il cast è molto vario, anche se io inizio a essere tra le meno giovani”. Così Elodie ha descritto la sua intensa attualità.

Stefano Mauri