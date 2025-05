Alexia è tornata alla grandissima con “Follow”, il suo ultimo successo PopDance

In formissima, strepitosa, magica, unica: come le atmosfere anni Novanta, Popdance, bravissima, ispirata, serena e bella, per celebrare il suo atteso ritorno alla dance, Alexia ha annunciato il concerto-evento “The Party – Back To The Dancefloor”, in cartello al Fabrique di Milano il 26 marzo 2026. Tornando nell’anno in corso, l’artista, dopo la data Zero a Crema dello scorso 14 maggio, sarà impegnata per tutta l’estate con un tour europeo.

Queste le prime date annunciate: 31 maggio – Valencia (Spagna), 7 giugno – Minorca (Spagna), 13 giugno – Lahti (Finlandia), 13 giugno – Helsinki (Finlandia), 14 giugno – Madrid (Spagna), 20 giugno – Zagabria (Croazia), 5 luglio – Himos (Finlandia), 23 agosto – Alicante (Spagna). E questo, raccolto dai media, il commento di Alexia da La Spezia: “Non può esserci un’estate senza questi festival meravigliosi, dove ogni anno mi aspettano a braccia aperte. Sono sempre molto felice di tornare là dove tutto è partito, perché per assurdo in Italia le cose hanno preso piede successivamente”.

Ah… Follow, il suo ultimo brano, da Alessia Aquilani, il vero nome di Alexia è raccontato così: “E’ una canzone che entra pian piano, è un lento con la cassa in quattro. A me i lenti piacciono tantissimo, anche se sono riconosciuta per essere una cantante che fa musica dance. E allora perché non coniugare le due cose? Realizzarla mi ha stimolato talmente tanto che ora non vedo l’ora di avere un pomeriggio per rimettermi a lavorare su un nuovo testo”. Follow segue I feel feelings (scritto dai Dragonette e prodotto da Paul Harris e Carl Ryden), uscito lo scorso novembre, segna appunto un nuovo capitolo del percorso artistico di Alessia.

Stefano Mauri