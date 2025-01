Chiara Ferragni le canta a chi la accusa di essere una ladra di fotografia

Eh no… Chiara Ferragni non è rimasta indifferente alle critiche che le sono state mosse dopo aver estrapolato uno screen dal video di un’influencer francese, per pubblicarlo poi sui social. La foto, come ha scritto Leggo, mostra di spalle una donna bionda che tiene in braccio una bambina e subito i follower dell’ex moglie di Fedez hanno pensato che si trattasse di lei e Vittoria. Ma quando la verità è uscita fuori, in molti le hanno puntato il dito contro e l’hanno giudicata come “falsa”. Ferragni.



Poi sopra la scritta: “Quando hai già pubblicato 17mila post ma poi condividi uno slideshow con foto ispirazionali, scritte sui muri, cappelli e fragoline, case, libri, fogli di giornale e ti accusano di voler fingere di essere un’altra persona”.

L’influencer aveva spiegato a Irish de Richemont, la reale donna della foto, di aver pubblicato quel momento del video perché la ispirava. Ma ciò non è bastato a fermare le critiche delle persone, che sotto al reel hanno continuato a ribadire di “essere una ladra”. Un profilo in particolare ha attirato l’attenzione di Ferragni. “Sei finita”, ha scritto un utente che ha scelto come nickname «Gesù». E lei, facendo ironia sul nome, ha risposto: “Gesù proprio da te queste parole…” Ma Chiara da Cremona non è manco libera di pubblicare via social la fotografia che vuole?

