Emma Marrone, chiara, forte e diretta sull’importanza della prevenzione: “Ragazze fate i controlli ogni anno”

“Il mio problema non era quello che stava succedendo nel mio corpo, ma salvare i miei genitori. Ho visto mia mamma e mio papà invecchiare di cent’anni di colpo, cadere in mille pezzi”.

Così, come al solito chiara e diretta, Emma Marrone ha raccontato di quando ha scoperto – per caso – il tumore all’ovaio e di come la sua famiglia ha reagito alla diagnosi. Lo ha fatto a Milano, in un posto importante: il palco del teatro Manzoni, in occasione di Ieo per le donne, l’appuntamento annuale che l’Istituto europeo di oncologia dedica all’ascolto delle sue pazienti.

Davanti alla cantante, in sala, 1.500 donne che hanno vissuto o stanno vivendo l’esperienza della malattia. “Stavo benissimo, avevo accompagnato un’amica dalla ginecologa e mentre eravamo lì mi hanno detto: ma perché non fai una visita anche tu? Ricorda l’artista e prosegue: “durante il controllo ho visto il volto della dottoressa cambiare e mi ha detto. Non voglio allarmarti, ma vedo qualcosa che non mi convince. Ti consiglio di ascoltare un altro parere”. Poi, prima di cantare, in versione acustica, dal vivo, alcuni suoi successi, Emma Marrone ha ribadito un concetto a lei caro: “In questi anni ho pensato a quante ragazze potevano avere il mio stesso problema. Io non avevo sintomi, ma non sempre vuol dire stare bene. Ho iniziato a parlare di questo tema per spingere le ragazze a fare i controlli: ogni anno un check-up completo di tutto. Ribaltatevi come dei calzini e fate dei controlli perché a volte, sì, non si hanno dei sintomi”.

Stefano Mauri