Per Chiara Ferragni e Fedez pure Villa Matilda è ormai un ricordo

(continua dopo la pubblicità)

Quindi Villa Matilda, la dimora dai Ferragnez: l’influencer Chiara Ferragni e il rapper Fedez che si sono separati nel 2024, acquistata per 5 milioni di euro nel 2022 a Pognana Lario, sulle rive del Lago di Como, sarebbe stata venduta a un facoltoso cittadino inglese per una cifra vicina agli 11 milioni secondo il magazine On Line Leggo. Ah… come ha scritto la versione On Line di Libero, Chiara Ferragni, in vacanza tra le montagne svizzere, ha scelto di rispondere con ironia a un commento ricevuto da un hater su TikTok. L’imprenditrice, che ha condiviso diversi momenti della sua vacanza sulla neve, ha infatti ricevuto un messaggio che richiamava il celebre Pandoro-Gate, la controversia legata al pandoro rosa lanciato in collaborazione con Balocco. “La neve mi ricorda molto lo zucchero a velo dei pandori,” ha scritto un utente. La risposta di Chiara, semplice ma pungente, è stata: “Era rosa,” riferendosi al colore distintivo del prodotto incriminato. La sua replica ha raccolto oltre 30 mila apprezzamenti in un solo giorno, dimostrando la capacità di Ferragni di trasformare una critica in un momento di engagement positivo con i suoi follower.

Subito dopo, la Ferragni ha parlato indirettamente anche di Fedez, rispondendo al seguente commento sarcastico di un utente: “Fedez guarda! Fingo di essere felice, non perderti questo video”. Pronta la risposta di Chiara, che spento sul nascere l’insinuazione con semplicità e decisione: “Come se di dovessero fare cose per gli ex”.

Stefano Mauri