Belen Rodriguez: “Da adesso in poi divento lesbica. No semplicemente non mi voglio vedere con nessuno”

Dopo un anno di assenza dalla tv Belen Rodriguez è tornata in prima serata su Real Time con “Amore alla prova“, un format sulle coppie e l’amore. Come hanno scritto sulla versione On Line de il Giornale, la prima puntata del reality è andata in onda mercoledì 1° gennaio, ma è stata anticipata da un servizio di Striscia la notizia, che ha voluto fare un augurio speciale appunto a Belen Rodriguez per il nuovo anno e i nuovi impegni televisivi consegnandole un tapiro di buon auspicio. Durante la consegna però l’argentina ha sorpreso l’inviato di Striscia con parole e gesti inaspettati.

Eh già, Valerio Staffelli ha intercettato Belen per le vie di Milano e l’ha omaggiata con un Tapiro d’Oro speciale – arricchito da un corno portafortuna – per celebrare il suo ritorno in televisione dopo un anno di latitanza. “I suoi ex stanno andando benissimo invece lei è scomparsa dai radar, cosa è successo sora Belen?”, l’ha stuzzicata l’inviato di Striscia e Belen ha chiosato: “Eh tutti abbiamo il nostro lato oscuro“. Mentre Staffelli stava commentando le gesta di Stefano De Martino e Fabrizio Corona in tv, la showgirl è stata distratta dal cellulare e dall’arrivo di un sms e l’inviato di Striscia non si è fatto sfuggire l’occasione di indagare sulla vita sentimentale dell’argentina. “Ah, è il nuovo fidanzato?”, l’ha incalzata Staffelli e Belen ha inaspettatamente rivelato di essere single e tutt’altro che interessata al genere maschile: “No no, io ho chiuso. Da adesso in poi divento lesbica“. Poi, dopo avere consolato l’inviato di Striscia visibilmente scioccato dalla sua dichiarazione, l’argentina ha chiarito: “Sinceramente ho voglia di stare da sola, così, in pace. Comunque grazie, questo (tapiro, ndr) lo prendo come portafortuna per non avere quei periodi in cui non mi voglio fare vedere da nessuno”. Ah … per la Rodriguez si tratta del 32esimo tapiro d’Oro in carriera, un record per la trasmissione di Antonio Ricci.

Stefano Mauri