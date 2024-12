Max Pezzali? Racconta le nostre storie, è uno di noi. E piace

(continua dopo la pubblicità)

Max Pezzali, come hanno scritto quelli de Il Giorno, beh voleva prendersi Milano anche d’inverno, anche dal Forum di Assago, e così sta facendo. O meglio, ha fatto. È partita infatti sabato 28 dicembre la sfilza di concerti sold out con cui l’ex ragazzo di periferia farà cantare e saltare migliaia di fan di tutte le età a Milano, al Forum appunto, e a Roma al Palazzo dello sport a partire dal 24 gennaio.

Il tour si chiama “Max Forever – Questo Forum non è un albergo / Questo Pala non è un albergo”, una titanica nuova avventura live che lo vede protagonista di un totale di 18 date andate esaurite, compresa la notte di Capodanno arricchita da uno speciale Deejay Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, insieme per festeggiare l’arrivo del 2025.

Lo show prevede tanti set che si susseguono durante le oltre due ore di concerto, dalla cameretta per ricordare gli anni dell’adolescenza, allo scenario far west con tanto di cow girl su toro meccanico, alle polaroid che racchiudono tanti ricordi di vita di Max, proiettate nel grande led centrale, che per la prima volta diventa parte dello spettacolo, trasformandosi in un libro che sfogliando pagine in video grafica racconta la storia di ogni brano. Perché piace tanto l’ex 883? Forse, hanno ragione quelli di Radio Italia, quando scrivono che Max Intriga poiché e’ un cantastorie. Racconta storie di provincia e di vita vissuta, che l’Italia intera canta da circa 30 anni, che sa ormai a memoria e che da tempo ha fatto sue. Tutti sono a conoscenza che la pubblicità ha ucciso l’Uomo Ragno, che la discoteca Celebrità (ora chiusa) aveva una Regina che poi si è sposata e ha avuto un figlio, che la Regola dell’amico non sbaglia mai, che Max Pezzali ha collezionato diversi 2 di picche e così via. Eh già il cantautore, ehm… cantastorie di Pavia garba poiché è uno di noi. No?

