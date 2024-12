Emma Marrone: “Vasco Rossi ama le donne e ne parla in modo unico”

(continua dopo la pubblicità)

Vasco Rossi con un’immagine generata dall’intelligenza artificiale, ha scelto, nei giorni scorsi, di augurare ai suoi seguaci “pace e tanta buona musica”, trasformandosi in un Santa Claus decisamente rock. E in esclusiva, in prima serata il 28 dicembre su Canale 5, andrà in onda “Vasco Rossi – I Magnifici 7”, uno speciale scritto e diretto da Giorgio Verdelli, condotto da Claudio Amendola, dedicato a Vasco e ai suoi 7 concerti allo Stadio San Siro di Milano di giugno del 2024, che hanno visto la partecipazione di 400mila spettatori da tutta Italia. Una “esperienza” immersiva, scritta e diretta da Giorgio Verdelli, nei 7 show a San Siro (che portano il suo record a 36 sold out al Meazza) per scoprire, grazie al racconto di Claudio Amendola, gli angoli più nascosti, i segreti della produzione del Kom Vasco.

Diretto dal regista Giorgio Verdelli e condotto da Claudio Amendola, il docufilm racconta le emozioni uniche di un tour che ha segnato la storia della musica italiana, richiamando oltre 400mila spettatori. Durante la serata, gli spettatori potranno immergersi in due ore e mezza di immagini mozzafiato, con 14 brani eseguiti integralmente, tra cui successi senza tempo come Albachiara e Quanti anni hai.



Tra il pubblico che ha applaudito Vasco Rossi a San Siro, ci sono stati anche tanti artisti italiani di spicco: da Eros Ramazzotti a Emma (cresciuta con le canzoni di Vasco), passando per Tedua e Riccardo Zanotti de I Pinguini Tattici Nucleari. Un’ulteriore dimostrazione del grande impatto che Vasco ha sulle nuove generazioni di musicisti. Emma Marrone così ha descritto il suo e nostro Blasco: “Parla di donne in modo unico, perché le ama”. Ricordate? Anni fa, per l’artista salentina, il Poeta del Rock scrisse “Io sono bella”.

