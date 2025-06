Il Fedez che attacca il primo cittadino di Milano Beppe Sala, come candidato sindaco non sarebbe male, no?

Ricordate? Sabato scorso a Roma, Fedez, al convegno dei giovani di Forza Italia, rispondendo a una domanda su Silvio Berlusconi, fondatore del partito, il rapper, ripreso poi da vari media, compresi Open, si è lasciato andare in un’aperta accusa a Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano: “Io penso sempre che indipendentemente dalle idee c’è il rispetto delle persone venute a mancare. Ho visto Michele Santoro, invitato nella mia trasmissione, dare l’onore delle armi a Berlusconi, mentre, purtroppo, quando vedo Travaglio fare un libro su Berlusconi, postumo, e fare la promozione del libro con i video in cui Berlusconi si alza e pulisce la sedia mi sembra totalmente inutile, se non utile solo alle tasche di Marco Travaglio per racimolare qualche soldino in più, l’ho trovato davvero spiacevole”. Poi l’artista ha parlato pure di cose di sinistra: “Facendo podcast non mi sono mai sottratto al confronto con persone con idee diverse dalle mie, tipo Vannacci. Ma ho sperimentato che ogni volta che invito la controparte di sinistra, questa si rifiuta di sedersi al tavolo a controbattere. È un atteggiamento che non condivido. A Milano mancano due anni per il voto sul sindaco e Beppe Sala non si può ricandidare, questa è una cosa buona, un’ottima notizia. Se votassimo oggi io non voterei”.



Già, ma il centrodestra da anni cerca un candidato sindaco per il capoluogo milanese, perché non punta su Fedez?

Stefano Mauri