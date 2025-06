Ecco la Juventus di Damien Comolli, Giorgio Chiellini e John Elkann

Damien Jacques Comolli è il nuovo direttore generale della Juventus. L’ex manager di Arsenal, Tottenham e Liverpool, nonché ex presidente del Tolosa, ha firmato il contratto che lo lega al club bianconero. Ad annunciare l’ingaggio, è la stessa società sui propri canali ufficiali. Nato in Francia nel 1972, Comolli è l’uomo a cui John Elkann ha deciso di affidare il nuovo piano di rinascita della squadra, dopo i flop del biennio di Cristiano Giuntoli.



Questa la nota ufficiale diffusa dal club: “La Juventus dà il benvenuto a Damien Comolli, che, dal 4 giugno 2025, entra in Società assumendo il ruolo di Direttore Generale, con riporto diretto al Chief Executive Officer Maurizio Scanavino. Leader di consolidata esperienza internazionale, Damien Comolli porta con sé un bagaglio importante di competenze tecniche, gestionali e strategiche, maturate in oltre trent’anni di esperienza ai vertici del calcio europeo. Ha ricoperto ruoli chiave in club prestigiosi come Arsenal, Tottenham Hotspur, Liverpool, Fenerbahçe e, più recentemente, Tolosa, dove ha guidato il club alla promozione in Ligue 1 e alla vittoria della Coupe de France. Damien Comolli avrà la responsabilità dell’Area Sportiva maschile e delle Direzioni Marketing e Commerciale.



A suo riporto opererà Giorgio Chiellini, figura storica della Società che da sempre incarna i valori e lo spirito di Juventus, nel ruolo di Director of Football Strategy. Con questa nomina, Juventus rafforza ulteriormente la propria struttura organizzativa, nell’ottica di un percorso di crescita mirato ad affrontare le nuove sfide con forte determinazione e rinnovata ambizione. Maurizio Scanavino: “Diamo il benvenuto e auguriamo buon lavoro a Damien Comolli. La sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali nel percorso di rafforzamento della Juventus”. Damien Comolli: “Sono felice e onorato di entrare a fare parte di una Società unica, per storia, identità e prospettive. Metterò a disposizione di Juventus la mia esperienza fin dal primo giorno con l’obiettivo di essere vincenti come deve essere la Juventus e come meritano i nostri tifosi”.

Stefano Mauri