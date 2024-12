Fedez a Saint Barth si ricarica in vista di Sanremo. Chiara Ferragni in montagna

(continua dopo la pubblicità)

Fedez ha deciso di trascorrere il Natale in completo relax nella caldissima località di Saint Barth. Il rapper è partito per i Caraibi per staccare un po’ dalla routine, trascorrendo così il primo 25 dicembre senza i figli Leone e Vittoria. Fedez, in vista di un inverno “caldo” tra lavoro, il libro in uscita e Sanremo, si sta quindi godendo qualche giorno di vacanza. Come ha scritto il settimanale Chi il cantante milanese, immortalato in diversi scatti, è in compagnia del suo amico e socio in affari Leonardo Maria Del Vecchio. Il manager di Luxottica è volato ai Caraibi con la fidanzata Sara Soldati.



Questo per i FerragnEx è il loro primo Natale da ex coniugi. Ricordate? Un anno fa, proprio in questo periodo, Fedez e Chiara Ferragni erano stati investiti da una crisi senza pari e da una serie di problematiche legali, mediatiche e personali che scossero la loro vita privata e pubblica.

E a questo giro, mentre l’imprenditrice trascorrerà il Natale in montagna, con la famiglia e i figli all’Alpe di Siusi, Fedez ha scelto l’isola di Saint Barthélemy per prendersi una pausa. A proposito: al Festival di Sanremo che verrà, Fedez ha una voglia matta di lasciare il segno con “Battito”, il suo pezzone intimo che … spaccherà. Scommettiamo?

Stefano Mauri