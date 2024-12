Perchè Fedez (a chi sono dedicate le sue frasi d’amore?) non dovrebbe andare a Sanremo? E Tony Effe, come mai non canterà a Roma?

(continua dopo la pubblicità)

Fanno sussurrare, alcune strofe, ehm … frasi, pubblicate nelle storie Instagram, dedicate, probabilmente a una, misteriosa “musa ispiratrice”, a cui spiega di voler tornare a cantare e di imparare ad amare. Così Fedez è tornato a parlare sui social, dopo un lungo periodo di silenzio che l’ha visto impegnato con la realizzazione del suo nuovo podcast e la separazione da Chiara Ferragni. Il rapper ha scritto (per poi togliere tutto): “E mi viene da piangere, voglio imparare ad amare. Ma ho esaurito tutte le mie lacrime”. Frase seguita dalla seconda pubblicazione, che riporta: “A volte ti fotografavo di nascosto perché avevo troppa paura di non poter rivivere più quei momenti insieme. Ora me le tengo strette queste foto”. A chi si riferisce Fedez? Sono forse dedicate a Chiara Ferragni le sue parole? Intanto Federico si sta preparando per il Festival di Sanremo e in tanti, compreso il giornalista scrittore Beppe Severgnini, a Carlo Conti, Deus Ex machina della macchina festivaliera hanno chiesto il motivo, evidentemente non capendola, sicuramente a loro non gradita, della presenza del cantante all’Ariston? E perché Fedez poi non dovrebbe partecipare a Sanremo? E come mai Tony Effe, altro artista sussurrato, non canterà al Capodanno di Roma? Musica e arte non andrebbero fermate e censurate, no?

Stefano Mauri