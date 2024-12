Chiara Ferragni: bellissima, a Courmayeur, serena, nella meritata e matura, nuova normalità

(continua dopo la pubblicità)

Chiara Ferragni

, finalmente, sembra aver ritrovato la serenità dopo i numerosi cambiamenti che ha dovuto affrontare nell’ultimo anno. Eh già, tra lo scandalo dei pandori Balocco e la separazione da Fedez, Chiara da Cremona è stata costretta a rivedere completamente la sua vita e le sue priorità ma, complice l’aiuto della famiglia e degli amici di sempre, è riuscita a lasciarsi tutto alle spalle.

E l’arrivo del nuovo compagno Giovanni Tronchetti Provera: una bella storia, matura, importante, senza dubbio alla Ferragni ha giovato ulteriormente. Gli ultimi 365 giorni, per Chiara Ferragni non sono stati semplice, ma lei gli ha vissuti a modo suo, guardando comunque avanti, senza mai rosicare o attaccare, se non quando tirata in ballo, al suo recente passato. E lo scorso weekend, nella sua amata montagna, in quel di Courmayeur, tra le amiche più care, Chiara (meravigliosa) si è goduta, meritatamente, la sua nuova, evoluta, bella, ritrovata serenità. Ah per questo giro, l’imprenditrice digitale non è andata in televisione, per le ospitate a “Belve” e a “Ballando con le stelle”: se ne riparlerà, (forse), nel 2025?

