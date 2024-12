C’è chi vuole la Dea in B, ma l’Atalanta è da Scudetto e vince a Cagliari

(continua dopo la pubblicità)

Eh già, come ogni anno tra il 12 e il 13 dicembre è arrivata la festa di Santa Lucia, un’occasione per i bambini per esprimere i propri desideri scrivendoli in una lettera indirizzata alla Santa. Tra le tante richieste alcune spiccano per delle richieste particolari, è il caso del piccolo Pietro che spera in un incantesimo capace di portare l’Atalanta in Serie B. Durante il programma radiofonico “La famiglia giù al Nord” su Rtl 102.5 il messaggio di una nonna di Brescia ha catturato l’attenzione di presentatori e ascoltatori per il suo contenuto simpatico e fuori dall’ordinario. La nonna ha raccontato del desiderio espresso dal nipote Pietro, che nella sua lettera a Santa Lucia ha scritto: “Fare un incantesimo ai giocatori dell’Atalanta e farli arrivare ultimi in Serie A così andranno in Serie B”.

E alla faccia dei gufi la Dea nerazzurra ha vinto pure a Cagliari, soffrendo, vincendo così la decima partita consecutiva in campionato (record della sua storia) per 1-0 grazie a un gol di Zaniolo. Ergo… Chapeau all’Atalanta capolista.

Stefano Mauri