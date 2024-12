Emma Marrone: “Lotterò perché le donne single in Italia possano avere un figlio”

(continua dopo la pubblicità)

Dopo un anno e mezzo di musica e concerti live, quindi Emma Marrone ha deciso di prendersi un po’ di meritato relax. La vita l’ha messa a dura prova, ma la sua è una storia di lotta e rinascita. A partire dai 20 anni, con la diagnosi di cancro all’utero. E poi due recidive, l’ultima nel 2019. E, infine, l’asportazione delle ovaie, ma non dell’utero.



La cantante salentina ha raccontato tutto questo in una lunga intervista a Vanity Fair, nella quale ha affrontato anche il tema della maternità: “In Italia devo rinunciarci per forza ad avere un figlio” – dice -. “Dovrei sottopormi alla procreazione medicalmente assistita, ma non ho un compagno, e quindi non posso. Coi i soldi si può accedere a tante cose, come a cure migliori, oppure alla fecondazione eterologa che, in alcuni paesi europei, è aperta anche ai single. Ma finché non sarà possibile per tutte non farò nulla. Sulla questione dei figli non posso retrocedere. Voglio fare la mia parte, come Giovanna d’Arco, In nome di tutte le donne e nel segno del rispetto nei confronti di quanti in Italia sono esclusi dai programmi di procreazione medicalmente assistita”.

