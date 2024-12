La Juve di Thiago Motta non decolla. Non sarebbe stato meglio tenere Massimiliano Allegri o puntare su Roberto De Zerbi?

(continua dopo la pubblicità)

La Roma continua la ricerca del nuovo allenatore per la prossima stagione. Uno dei nomi papabili, secondo Teleradiostereo, è quello di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è fermo in questa stagione dopo l’ultima avventura con la Juventus e nei prossimi giorni potrebbe avere colloqui con il club capitolino. Su di lui ci sarebbe pure il West Ham che potrebbe mandar via Lopetegui. Come va la Juve post Allegriana?

Leggiamolo dalle parole del giornalista Michele Criscitiello: “Thiago Motta e Paulo Fonseca, brasiliano e portoghese, non sembrano adatti a grandi club italiani. Fonseca lo sostiene sempre: la serie A è la più complicata. Non equivale a più bella ma ha ragione che qui giocare a calcio è complicato. Se per Fonseca il flop era annunciato, per Motta invece siamo di fronte ad una momentanea grande delusione. L’alibi degli infortuni non regge anche perché in alcuni casi gli infortuni sono anche colpa della preparazione sbagliata da un allenatore e dal suo staff troppo acerbi per far ripartire il progetto Juventus. Ormai si arriva troppo facilmente ad allenare le grandi d’Italia. La Juventus non gioca a calcio. Pensa a difendersi e ha questa bruttissima pareggite acuta che può funzionare a Venezia e Torino ma non nella Torino bianconera. Ora il fango è stato gettato giustamente su Giuntoli. Se l’allenatore che hai scelto non fa punti e se la squadra non gira è giusto prendersela con il tuo DS. A Napoli se la ridono ma è anche vero che il campionato, già indirizzato, non è ancora finito e nel calcio basta una sterzata per cambiare umore e opinioni. Giudicando la Juve di oggi è uno scempio e una tristezza”.

Non fa una grinza l’editoriale firmato Criscitiello, quindi, allo stato attuale delle cose, la Vecchia Signora, anziché cacciare Massimiliano Allegri, non avrebbe fatto bene a tenerselo ancora un anno, oppure a virare sul … prontissimo, per osare lassù dove volano le acque, Roberto De Zerbi?

Stefano Mauri