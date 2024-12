Luciano Moggi: “Juve da quarto posto”

(continua dopo la pubblicità)

“In questo momento la Juventus è difficilmente giudicabile”. Luciano Moggi, ex dirigente della Juve, riporta Tuttosport, ha parlato all’Adnkronos del momento della squadra di Thiago Motta e degli ultimi risultati. “Serve tempo perché è un progetto nuovo e una squadra non si fa in cinque mesi, nemmeno in un anno. In questo momento la Juventus è difficilmente giudicabile. Gli infortuni hanno complicato ulteriormente il cammino e i risultati miglioreranno non appena l’emergenza terminerà. Ma non è attrezzata per vincere lo scudetto. L’obiettivo è arrivare al quarto posto perché Inter, Napoli e Atalanta le vedo più forti. Non sarà facile ma è sicuramente alla portata, soprattutto con la speranza di recuperare Vlahovic e Nico Gonzalez il prima possibile. Servirebbe più di un ritocco, soprattutto mi sembra manchino leader a questa squadra. Uno era Bremer ma purtroppo, a causa del grave infortunio, tornerà il prossimo anno. Vista la situazione finanziaria credo che la Juve possa fare al massimo un acquisto, a meno che non si riesca a vendere qualcuno. Io cederei Douglas Luiz invece di Fagioli”. Così parlò Big Luciano.

