Chi non si impegna a scuola non giocherà nel Mantova

“Si alzi chi ha più di due materie insufficienti”… Con questa frase, mercoledì scorso, al Teatro Sociale di Mantova, strapieno per la festa natalizia del vivaio biancorosso del club militante in serie B, il presidente dei virgiliani Filippo Piccoli ha lasciato il segno. E sul palco c’era pure il mister Davide Possanzini trainer della prima squadra e il responsabile del vivaio Marco Fioretto. Eh sì ha detto veramente quanto segue il presidentissimo: “Si alzi in tutta onestà chi a scuola ha più di due materie da recuperare” – poi rivolgendosi ai tecnici ha precisato: “Se a marzo questi ragazzi non avranno rimediato, il prossimo anno non giocheranno più nel Mantova. Ci metteremo in contatto con le istituzioni scolastiche e verificheremo. E vedremo se i genitori accetteranno la nostra sfida”. Mah … anche il cammino più lungo in fondo inizia sempre da un piccolo passo, no? E se fosse questo, quindi, il primissimo passettino verso una svolta squarciante, epocale e culturale per il nostro football? Lo scopriremo vivendo. Club sano, vivace, propositivo, il Mantova, al suo ritorno tra i cadetti pallonari non sta facendo male. E mister Possanzini, ex collaboratore del lanciatissimo Roberto De Zerbi, promette bene.

