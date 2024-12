Elisabetta Canalis ha sofferto per amore e amicizia. E lo ha confidato a Belve a Francesca Fagnani

(continua dopo la pubblicità)

“Ho sofferto tantissimo per amore”

. Sì, pure la bellissima, sensualmagica, sexy, meravigliosa Elisabetta Canalis, come lei stessa ha dichiarato, ospite da Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 ha sofferto a causa dei sentimenti. E l’ex velina di Striscia la Notizia ha risposto sinceramente a tutte le domande della giornalista parlando delle sue – ormai finite – relazioni più mediatiche, tipo quella con Christian Vieri o George Clooney, e speigando, tra le altre cose dette, l’allontanamento da Maddalena Corvaglia.

Comunque, a precisa domanda di Francesca Fagnani: “È successo davvero? Ha menato Vieri?, Elisabetta Canalis ha risposto: “Io lo lasciavo, poi lo vedevo con altre e mi arrabbiavo. Una volta in un bar abbiamo cercato di picchiarci, ci hanno dovuto separare. Era una relazione molto tormentata, non c’era molta fedeltà da parte sua. Mi ha segnata molto quella storia, ho toccato il fondo. Si creano delle dinamiche tossiche, non paritarie che poi ti traumatizzano”. In merito alla storia con George Clooney, la conduttrice le ha chiesto: “Ma era un fidanzamento vero? Ha firmato contratti?” – la replica: “No, è una stronzata. Ho avuto amori più grandi, certo. È finita perché me ne sono andata e lui non mi ha fermato”. E sui dissapori, con la fantastica Maddalena, la Eli non si è sottratta al confronto: “Io non facevo bene a lei, lei non faceva bene a me. Ora ci parliamo. Le voglio un bene dell’anima, ma la vita ci ha allontanato. Questo non vuole dire che non ci rincontreremo”.

Stefano Mauri