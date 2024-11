Carlo Conti lancia il suo “Festival di Sanremo Bestiale”. In gara ci sarà pure Fedez?

(continua dopo la pubblicità)

“Avevamo previste 24 canzoni e le aumenteremo”

: lo ha annunciato Carlo Conti presentando, ha scritto l’Ansa, alla Milano Music Week ‘Il Sanremo che verrà’. Il direttore artistico ha detto che annuncerà i brani in gara domenica primo dicembre alle 13.30 al Tg1. “Non ne potrò mettere 40 perché poi deve iniziare il dopofestival e non posso andare oltre” ha aggiunto, scherzando, Conti. “In questi giorni ascoltare tutti i big è difficilissimo, il succo per me – ha sottolineato – è questo momento in cui si stringe la rete della selezione e devi scegliere i protagonisti, questa è la bistecca che metti sul piatto, il resto è contorno, se la bistecca non è buona il festival non funziona. E prendo un festival in forma strepitosa pensando al grande lavoro fatto da Amadeus in questi anni”.

Intanto, il settimanale Chi ha infatti lanciato un’indiscrezione che parla della presunta presenza di Fedez tra i Big di Sanremo 2025. Pare che il cantante voglia salire sul palco dell’Ariston e che, per farlo, avrebbe proposto al direttore artistico e conduttore Conti una canzone molto personale, a quanto pare, pronto a mettersi a nudo, non per essere capito, ma ascoltato. Insomma… Sanremo, è sempre Sanremo!

Stefano Mauri