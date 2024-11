Fedez ha in serbo una bella canzone per Carlo Conti e il Festival di Sanremo 2025?

(continua dopo la pubblicità)

Fedez, reduce da un periodo difficile, potrebbe partecipare al Festival di Sanremo. Il 2 dicembre Carlo Conti comunicherà i nomi in gara all’Ariston. E il rapper è una nomination pesante.



È stato un anno difficile questo per Federico Lucia, in arte Fedez: la separazione da Chiara Ferragni, che ora sta arrivando a un accordo legale tra le parti, l’incidente con Cristiano Iovino, l’inchiesta sugli ultras (nella quale non è coinvolto ma ha coinvolto alcuni suoi amici), il dissing con Tony Effe, un’immagine che non corrisponde al ragazzo sì provocatorio, ma anche intelligente, acuto, fragile che abbiamo conosciuto. A volte la cronaca, e Fedez stesso, contribuiscono a un’immagine non distorta, ma parziale del rapper di Rozzano. Il Festival di Sanremo sarebbe per lui una ripartenza. Pure Tony Effe è uno dei nomi in gioco. Insomma, dopo il bacio sul palco con Rosa Chemical nell’edizione 2023 del Festival, quello con Chiara da Cremona co conduttrice con Amadeus, Fedez (per lui è in arrivo pure un nuovo podcast) ha nuovamente voglia di Festival.

Stefano Mauri