Chiara Ferragni e Fedez hanno trovato la strada per dirsi addio. Parte l’era dei FerragnEx

(continua dopo la pubblicità)

Fedez

e Chiara Ferragni hanno trovato (il giusto) accordo per la separazione? Sembrerebbe di sì, col rapper che ha deciso di accollarsi le spese scolastiche dei due figli (Leone e Vittoria) che frequentano una scuola privata di Milano. I due bambini inoltre saranno affidati congiuntamente ai genitori: come in ogni divorzio «normale» staranno più o meno pari tempo con la mamma e con il papà.

Risolta anche la questione dell’esposizione social dei bambini. Daniela Missaglia, l’avvocata di Chiara Ferragni, proprio sul Corriere aveva spiegato che aveva sposato «la linea del Garante della privacy di non esporre i minori». In realtà — stando a quanto risulta — Leone e Vittoria verranno trattati come dei (quasi) comuni mortali e anche per loro varranno le regole della “normale” giurisprudenza in merito: per postare foto e video dei bambini i genitori dovranno chiedersi reciprocamente l’autorizzazione. C’erano insomma una volta i Ferragnez, ora, Chiara Ferragni e Fedez non si amano più, hanno chiuso una pagina importante di storia loro e italiana. Ed è iniziata l’epopea dei FerragnEx!

Stefano Mauri