“Paulo Fonseca al Milan sta facendo bene col lavoro e intelligenza…” Parole del calciofilo Mario Caccialanza

La gestione di Leao alla fine si è rivelata vincente

, in casa Milan, no? E la bella vittoria a Madrid: un 3 a 1 al Real da leggenda, in fondo è un po’ la rivincita di mister Paulo Fonseca, il trainer rossonero che tutti volevano cacciare dalla panchina milanista e che ora sta facendo bene.

E in tal senso, Mario Caccialanza da Crema: ex calciatore, scrittore, cantante amatoriale appassionato, calciofilo e allenatore, beh non ha dubbi: “Mister Fonseca è una bella persona e un uomo educato, intelligente, gentile. Sul campo poi è un grandissimo tecnico, un lavoratore che vuole entrare nella testa, cosa difficilissima in questo football moderno, dei calciatori attraverso il lavoro, il bel gioco, la cultura calcistica. Non è un estremista del pallone di quelli che gridano: O con me o siete contro, fuori all’Antonio Conte per intenderci. E forse per questo, per il suo non alzare i toni, Fonseca non è molto in sintonia con certi salotti calcistici e con tutti i tifosi, ma sta facendo bene, a modo suo”. Così parlo’ Caccialanza, colui il quale, scrisse anni fa un bel libro: “Sulla panchina dell’Inter, tra sogno e realtà”, scrivendo in merito, tra le altre cose, una missiva all’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, dedicato alla sua voglia, appassionata (da grande interista) di allenare il club nerazzurro milanese, appena terminata l’era di Mourinho. E chissà, magari, Caccialanza avrebbe fatto bene, sulla panca interista.

Stefano Mauri