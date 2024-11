Emma Marrone pronta per i live. Sarà un tour bestiale

(continua dopo la pubblicità)

Quindi Ponte di Legno ancora una volta ospita una data zero di un tour molto atteso. Dopo aver accolto Tananai nel 2023, giovedì 7 novembre alle ore 21:00 al Palazzetto dello Sport arriva Emma Marrone per la data zero, appunto, del suo tour “In da town”. Forte dei 6 dischi di platino e dei 5 dischi d’oro collezionati nell’ultimo anno grazie ai singoli pubblicati all’interno dell’album “Souvenir” (tra cui “Apnea”, presentato all’ultimo Festival di Sanremo e classificatosi quattordicesimo), Emma proporrà uno spettacolo in cui canterà tutti i suoi maggiori successi, per la gioia dei fan che la seguono da anni.



La data zero del tour serve alla cantante ed al suo entourage a capire come aggiustare la scaletta e a perfezionare la parte più tecnica del concerto, che poi andrà a toccare il Forum di Assago l’11 novembre, il Palazzo dello Sport di Roma il 14 novembre ed il Palaflorio di Bari il 17 novembre.



Così, a inizio ottobre, sulle colonne web del sito Harpers Bazaar, Emma Marrone aveva parlato dei suoi imminenti concerti: “Saranno tre show importanti, la ciliegina sulla torta per festeggiare questo periodo che è stato incredibile. Sarà uno spettacolo intenso dove metterò in scena tutte le mie sfaccettature sperando di regalare al pubblico un grande momento musicale e umano. Poi calerà il sipario. Mi prenderò il mio tempo per vivere la mia vita per poi poterla raccontare ancora una volta agli altri”.

Stefano Mauri