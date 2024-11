La Juventus torna alla vittoria: tre punti pesanti contro l’Udinese

(continua dopo la pubblicità)

Quindi, dopo due pareggi consecutivi, la Juve, come ha scritto la versione On Line di Tuttosport, è tornata alla vittoria. I bianconeri hanno sbancato il Bluenergy Stadium, battendo per 0-2 l’Udinese. Una sfida indirizzata fin dal primo tempo: 3 punti preziosi, arrivati grazie all’autorete di Okoye (propiziata da una bellissima giocata di Thuram) e dal gol di Savona. Un’importante iniezione di fiducia anche in vista dell’impegno di Champions League contro il Lille. Così Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Dazn: “Vittoria di squadra perché abbiamo interpretato la partita nel modo migliore nei 95′. Nel primo tempo potevamo giocare un po’ di più, l’Udinese ci lasciava costruire dal basso: abbiamo trovato delle situazioni molto interessanti, ci è mancata un po’ la profondità, specie sugli esterni. Dopo lo 0-2 l’Udinese è venuta fuori, ha fiducia in questo momento e in casa fino ad ora ha fatto bene. Noi abbiamo saputo compattarci, difendendoci bene e contrattaccando. Nel secondo tempo abbiamo alternato gioco lungo e gioco corto, si poteva fare in modo diverso ma nei 95’ abbiamo meritato questa vittoria”.



Poi una considerazione su Yildiz alternativa a Vlahovic al centro dell’attacco: “Son giocatori diversi, nel momento della partita è importante avere questa diversità. Oggi, con l’Udinese che veniva ad attaccare con tanti giocatori, si sono scoperti e abbiamo velocizzato il gioco in attacco con Kenan. Lui, insieme a Koopmeiners, a volte dà fastidio ai difensori perché i centrali avversari preferiscono avere un riferimento in avanti come Dusan. Loro non lo danno”.

Stefano Mauri