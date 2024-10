Thiago Motta smaschera i nerazzurri: “Inter e Napoli favorite per lo scudetto”

(continua dopo la pubblicità)

Manca sempre meno a una delle partite più sentite dell’anno. La Juventus è attesa dalla trasferta di San Siro contro l’Inter, in quello che sarà un Derby d’Italia ad alta quota. Al di là della storica rivalità tra le due compagini, in palio c’è il secondo posto in classifica e la possibilità di non far scappare via il Napoli di Antonio Conte. Un match che vale tanto, soprattutto perché la Vecchia Signora è chiamata a riscattare la cocente sconfitta interna di Champions League per mano dello Stoccarda.



Ne è ben conscio l’allenatore bianconero Thiago Motta che ha vissuto queste partite da giocatore, in maglia nerazzurra. Il tecnico, nella conferenza stampa di vigilia, ha presentato la gara in progamma domenica alle 18, parlando così ai media, compreso Tuttosport: “L’Inter è l’ultima squadra che ha vinto il campionato, ed è la favorita del campionato insieme al Napoli. Cercheremo di metterli in difficoltà. Non lo penso solo io, è un dato oggettivo. Le due squadre favorite sono queste, per quanto fatto negli ultimi anni. Sappiamo di affrontare una squadra forte, ma dobbiamo cercare di portare la partita dalla nostra parte e non dalla loro. Kenan più vicino a Dusan? Sicuramente è una possibilità, vedremo domani. Yldiz sta bene, deve migliorare su tutto, come tutti noi. In tutti gli aspetti del gioco può migliorare, la fase difensiva, l’attenzione, la concentrazione sull’essere sempre collegato alla squadra, in attacco la stessa cosa. È un grandissimo giocatore, giovane, ma un grandissimo giocatore che abbiamo in rosa e abbiamo la fortuna di averlo con noi e sfruttarlo nel miglior modo possibile, sia da esterno, che da centrocampista. Alla fine i grandi giocatori riescono a giocare dappertutto e molto bene”.

Stefano Mauri