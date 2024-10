Tananai canta in metropolitana a Milano per lanciare “CalmoCobra”, il suo nuovo album

(continua dopo la pubblicità)

Grandioso a Milano. Perché? Ecco … microfono in mano, cassa wireless a tracolla e cappuccio sulla testa, a bordo di un treno della M2 carico di passeggeri che si stavano dirigendo verso il centro del capoluogo milanese. Così, in un concerto spontaneo, per promuovere il suo nuovo Lp, si è materializzato in metropolitana, il cantante milanese Tananai nella mattinata di giovedì scorso 17 ottobre. Ah… durante l’esibizione, avvenuta intorno alle 8 del mattino, il 29enne milanese ha cantato alcune canzoni inedite. Atm, contattata da MilanoToday, ha fatto sapere che l’esibizione in metro non era stata organizzata. L’esibizione ha ricordato vagamente quelle di Metroman, il cantante storico della metropolitana di Milano. Ricordate? “Partecipare al Festival di Sanremo 2025 ? Oggi ho altri piani, ma se arrivasse il brano giusto…” Così, con la stampa, proprio per presentare “CalmoCobra”, appunto il suo nuovo album aveva parlato Tananai. Quindi, Davide Simonetta, Artigiano della Musica Italiana, autore, produttore, compositore e arrangiatore, amico e “spalla artistica” di Tananai sarà già in studio di registrazione per scrivere una ballata delle sue?

Stefano Mauri