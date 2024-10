Paul Pogba vuole solo la Juventus. Ma il club bianconero ha altre idee

Già hanno scritto giusto, quelli della mistica Rosea: il Polpo (calcisticamente parlando) sta per tornare e ha scelto un lussuoso hotel parigino a pochi minuti dalla Torre Eiffel, per mettere un punto sul passato e ripartire. Eh già, Paul Pogba si è confessato, senza interpellare la Juventus, con la Gazzetta dello Sport. E ha detto cose che fanno rumore, carico e scalpitante al pensiero di tornare in campo, quello che ha parlato a Parigi: “Alla squalifica avevo pensato anche di ritirarmi. Inizi a fare calcoli: quattro anni senza giocare, senza allenarsi in gruppo, quale club mi vorrà? Ho preso un integratore che mi è stato dato da un professionista del mio staff, per me era sicuro. Avrei dovuto fare altri controlli, telefonare. Adesso? Ora penso solo ad allenarmi. Chiaramente l’ho fatto anche per tutto questo tempo: da solo, con i miei preparatori, in piscina… Sono diventato un nuotatore. Ma senza i compagni è tutta un’altra cosa. Non vedo l’ora di tornare in gruppo, di toccare il pallone con i compagni. sono un giocatore della Juventus, vedremo cosa succederà. Le parti si stanno parlando, io penso solo a lavorare e a fare di tutto per essere pronto ad aggregarmi alla squadra a gennaio. Dove mi vedo? Alla Juve, ora sono un giocatore della Juve. E sono pronto a rinunciare anche a dei soldi per giocare ancora nella Juve. Voglio tornare. Con Thiago Motta non ho parlato ma arriverà il momento. Ma a parlare sarà il campo e lui giudicherà per quello che vedrà: io voglio essere il migliore nella Juve e nella Francia, ma dovrò meritarlo”. Quindi, Pogba vuole la Juventus, ma la Vecchia Signora lo rivuole?

Stefano Mauri