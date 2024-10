Emma Marrone, “Femme Fatale” del palcoscenico, Regina al Whisky Go Go di Los Angeles

In attesa dei live nei palasport previsti a novembre nelle città di Milano (11 novembre), Roma (14 novembre) e Bari (17 novembre), mercoledì 23 ottobre, Emma Marrone sarà una delle protagoniste dello straordinario concerto “Per la pace – live contro le guerre” all’Unipol Forum di Milano. Intanto, come è noto, lunedì scorso 14 ottobre, Emma ha incantato il pubblico del leggendario Whisky a Go Go di Los Angeles con una performance esplosiva in occasione di Hit Week, festival che celebra la musica italiana nel mondo. Il concerto ha registrato il tutto esaurito, e l’energia travolgente di Emma ha conquistato gli spettatori d’oltreoceano.

L’artista (“Femme Fatale” appassionata del palco) ha portato live alcuni dei brani della sua carriera che, lo scorso 4 ottobre, ha visto aggiungersi un nuovo tassello. Nota a margine: per andare a cantare negli Usa, l’artista salentina ha combattuto la sua storica, famosa paura di volare. Lo scorso mese di settembre, prima di prendere un volo per la Sardegna, in un video diventato virale su TikTok, così aveva parlato: “Invidio tutte le ragazze che in aeroporto fanno la skincare, la beauty routine. ‘Mi metto i trucchi, mi faccio…’ Io, invece, sono seduta in un angolo a dire il rosario per cercare di combattere gli attacchi di panico”. Prima di partire per Los Angeles invece, Emma Marrone, aveva adottato il seguente sistema per superare la fobia dell’aereo: “Ottimo. Eccoci qua. Ho dormito solo 2 ore. Il piano per crollare in aereo è ancora in piedi.”

Stefano Mauri