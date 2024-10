Tananai, Davide Simonetta e Paolo Antonacci, per caso, pensano (con Annalisa?) al Festival di Sanremo 2025?

Sì… il morso più popromantico del mondo è quello di Tananai, artista geniale in sintonia (i due collaborano molto e sono amici) con Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco: Artigiano della Musica Italiana, autore, compositore, arrangiatore e produttore. E nel nuovo lavoro discografico di Alberto Cotta Ramusino: “CalmoCobra”, beh di Simonetta, appunto c’è tantissimo. Il nuovo album dell’artista milanese conterrà 12 brani di cui 9 inedite più i singoli che gli hanno fatto da prologo e sono Veleno, Storie Brevi e Ragni.

Come stava Alberto, ehm … Tananai, dopo il meritatissimo successo, datato 2023, di Tango, altro capolavoro scritto da Simonetta, con lo stesso Tananai e Paolo Antonacci? “Dovevo, diciamo non fermarmi del tutto, ma calmarmi per non essere per forza costretto ad andare al ritmo che questa società ci impone, dove dobbiamo tutti essere performanti. Non dobbiamo essere schiavi della retorica dell’essere il numero uno. A che serve? Non fa bene a nessuno se perdi di vista chi sei. L’album nasce da mesi di tranquillità, per riscoprire perché e come faccio musica. Deve nascere da un’urgenza, da una necessità non da un dovere. Partecipare al Festival di Sanremo 2025 ? Oggi ho altri piani, ma se arrivasse il brano giusto…” Così, con la stampa, per presentare “Calmocobra”, parlò Tananai.

Ah … Davide Simonetta sta già lavorando, (magari con Annalisa?) a un brano sanremese per l’amico e socio artistico “Tana”?

Stefano Mauri