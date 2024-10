Incredibile, fantastica, straordinaria Emma Marrone, a Los Angeles, nel locale delle leggende

“È stata una delle cose più incredibili che ho fatto nella mia carriera”:

anche queste parole Emma Marrone ha comunicato, via social, ai suoi fan di aver concluso il concerto a Los Angeles, evento tenutosi sul palco del Whisky a Go Go nell’ ambito dell’ Hit Week Festival, la kermesse della musica italiana nel mondo, nella leggendaria location della Sunset Strip.

Ebbene, per l’occasione, o meglio, ancora una volta… Emma Marrone è stata incredibile. Intanto, va fortissimo… ‘SOUVENIR Extended Edition’ (Capitol Records Italy/Universal Music), disponibile in versione CD autografato, DOPPIO LP con card autografata e in formato digitale in tutti gli store.

E dopo lo straordinario debutto oltreoceano, Emma tornerà in Italia per i prossimi impegni live nei palasport. Prima tappa, il concerto benefico Per la Pace – Live contro le guerre, in programma il 23 ottobre all’Unipol Forum di Milano. Quindi, sarà la volta del tour indoor (Friends and Partners e Magellano Concerti, biglietti a questo link):7 novembre – Ponte di Legno (BS), Palasport DATA, 11 novembre – Milano, Unipol Forum, 14 novembre – Roma, Palazzo dello Sport. 17 novembre – Bari, Palaflorio.

Stefano Mauri