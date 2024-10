Emma Marrone: un mito nel locale delle leggende, ha acceso di emozioni Los Angeles

Emma Marrone

(mitica nel locale delle leggende) ha acceso di magia, passione ed energia, con la sua musica, cantando al celebre Whisky a Go Go di Los Angeles, uno dei locali più iconici della città, come ha ricordato la gazzetta dello Sport, che ha ospitato leggende come i Led Zeppelin, The Doors e Jimi Hendrix.

Ad accompagnarla in questa avventura canora, in mezzo a tanta gente, c’era pure l’amica Elisabetta Canalis, che ha documentato tutto con una serie di storie su Instagram. In uno dei video, Canalis sale le scale dello storico locale, scherzando con un “Knock Knock?” prima di entrare nel camerino di Emma, dove la cantante è apparsa visibilmente emozionata. E la performance dell’interprete di numerosi successi, tra i quali “Femme Fatale”, ha fatto il botto, lasciando in “Apnea” Los Angeles.

Stefano Mauri