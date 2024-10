La Vita lenta di Emma Marrone conquista pure Los Angeles

“Souvenir Extended Edition è dedicato a voi, che ci siete sempre. È l’altra faccia della medaglia, la seconda parte di un viaggio interiore incredibile, la parte oscura della mia anima”… Ricordate? Così Emma Marrone aveva d’annunciato l’uscita della seconda parte del suo album. Ebbene, a distanza di tempo, le nuove canzoni dell’artista salentina vanno alla grandissima. E “Vita Lenta”, uno si sei nuovi brani di Emma affronta il tema dell’oppressione emotiva e del desiderio di una vita più lenta, meno frenetica, più autentica, con la protagonista disposta a rinunciare a pezzi di sé stessa per liberarsi dalla sofferenza e trovare pace.



E da (nonostante la paura di volare) Los Angeles, dove si trova per concerti sold out, la Regina del Pop ha postato un video, in accappatoio, dove canta appunto il pezzone in oggetto. Per Harper’s Bazaar Italia, così Emma ha parlato del tour che caratterizzerà il suo mese di novembre: “Saranno tre show importanti, la ciliegina sulla torta per festeggiare questo periodo che è stato incredibile. Sarà uno spettacolo intenso dove metterò in scena tutte le mie sfaccettature sperando di regalare al pubblico un grande momento musicale e umano. Poi calerà il sipario. Mi prenderò il mio tempo per vivere la mia vita per poi poterla raccontare ancora una volta agli altri”. Milano, Roma e Bari aspettano Emma Marrone, i biglietti sono in vendita su Ticket One.

Stefano Mauri