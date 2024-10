Emma Marrone lancia “Souvenir Extended Edition”: “Abbracciate queste nuove canzoni. Vi regalo me stessa”

“Arriva la seconda parte di Souvenir. L’altra faccia della medaglia, la seconda parte di un viaggio interiore incredibile, la parte oscura della mia anima. Non c’è luce senza il buio. Non c’è gioia senza il dolore. Non c’è vita senza speranza. Vi ho regalato completamente me stessa. Sono stata me stessa. Che è diverso da essere la persona e l’artista che gli altri pretendono che io sia. Questa è la verità. Ci vuole molto coraggio. Ho affilato la mia penna e vi ho detto tutto. Con infinito rispetto e infinito amore. Come sempre. Nel bene e nel male. Abbracciate queste nuove canzoni. Come io abbraccio il vostro cuore con la mia voce … Vi amo”.

Così postò via social Emma Marrone, in giro, dal 4 all’8 ottobre, da Milano a Torino, passando per Roma, Napoli e Bologna, per presentare le canzoni del suo nuovo progetto musicale “Souvenir Extended Edition”. Dentro ci sono 6 inediti tra cui “Hangover” con Baby Gang. A novembre poi via ai concerti: “L’Emma In Da Town” si articolerà tra le date dell’11 al Forum di Assago (Milano), del 14 al Palazzo dello Sport di Roma e del 17 al PalaFlorio di Bari. Questi show saranno preceduti da una prova generale in programma il 7 novembre al Palasport di Ponte di Legno (Brescia). I biglietti sono già disponibili sul circuito Ticket One. Insomma, Emma Marrone ha una voglia matta di emozionare, emozionandosi, con la sua musica.

Stefano Mauri