Che mazzata per Gleison Bremer e la Juve: il difensore si è rotto il crociato

L’infortunio rimediato a Lipsia, purtroppo, costa carissimo a Gleison Bremer, che ha riportato una “lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio” sinistro. Una mazzata per Thiago Motta e per tutto il mondo bianconero, arrivata dopo gli esami strumentali svolti stamani al J Medical. Il brasiliano “nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico” e starà fuori non meno di 6 mesi. La sua stagione è quindi completamente compromessa. “Difficile trovare le parole in questo momento così difficile, purtroppo il risultato degli esami è stato il peggiore – ha scritto il giocatore su Instagram -. È una sfida che voglio affrontare con la stessa motivazione di sempre, sarà un’opportunità per crescere, migliorare e tornare più forte. Ora mi aspetta un lungo recupero ma non mancherà il mio sostegno alla squadra e ai miei compagni. Grazie a tutti per il supporto, Forza Juventus. Sempre insieme a voi”. Ora Giuntoli potrebbe tornare anche sul mercato degli svincolati, a meno che l’allenatore pensi a un’altra promozione. A mister Thiago Motta, adesso, al centro della difesa rimangono le due certezze Kalulu e Gatti, che saranno chiamati agli straordinari, e due giocatori che, per motivi diversi, non hanno avuto molto spazio, come Danilo e Cabal.

Stefano Mauri