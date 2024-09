Emma Marrone torna tra la gente per lanciare Souvenir Extended Edition

“Hangover”

il nuovo brano frutto della collaborazione tra Emma Marrone e Zaccaria Mouhib, meglio noto come Baby Gang, rapper lecchese classe 2001, racconta la fine di una relazione d’amore movimentata e intensa. E il pezzo piace, intriga, si fa cantare e ballare, soprattutto, anticipa l’uscita, in programma venerdì prossimo 4 ottobre, di Souvenir Extended Edition, la seconda, attesa parte dell’album “Souvenir”, il manifesto della svolta artistica dell’artista salentina. Per l’occasione, dalle ore 14.30, Emma presso la libreria Mondadori di piazza Duomo a Milano, incontrerà i fans per condividere, con loro, l’uscita del suo album.E l’esperienza proseguirà poi in altre città.

Reduce da un’estate intensa, con la musica al centro del villaggio, la Regina del Pop, col suo tour estivo, ha acceso l’Italia, incontrando i fan in ogni angolo della penisola: “Sono andata a prendermi le persone una a una“, ha raccontato Emma in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni – “Sul palco non mi risparmio: a ogni tappa do il massimo, con la stessa energia della prima data perché ogni persona che ha pagato un biglietto ha il diritto di avere il meglio“. Insomma, Emma Marrone è la Grande bellezza, che accende, senza tirarsela, della musica italiana.

Stefano Mauri