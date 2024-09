Fedez, Tony Effe: duellate pure, ma coinvolgere Chiara Ferragni, i bimbi e le donne è sbagliato

Quindi Chiara Ferragni ha commentato pubblicamente e giustamente il dissing tra Fedez e Tony Effe. Lo ha fatto dopo che il rapper romano ha scelto di dare il suo nome al brano con cui risponde a Fedez, appunto ‘Chiara‘. “Fate quello che volete – scrive l’imprenditrice digitale in una storia su Instagram – ma lasciate tutti in pace, me e i miei figli, grazie”. E Chiara da Cremona ha ragione: i due rapper possono canterella e suonarsela come vogliono, ma donne e bimbi, non dovrebbero entrate nella loro contesa. Per carità ognuno può fare ciò che vuole, ma Tony Effe nella risposta a Fedez sul proprio canale YouTube, con la canzone “Chiara, più volte fa riferimento all’influencer ma anche ai figli, in tutta questa storia, non c’entrano nulla. La risposta del rapper milanese non si è fatta attendere e nemmeno quella di Chiara Ferragni .

Stefano Mauri