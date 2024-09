Domenico Marocchino: “Yildiz ? Per ora fa un sacco di cinema”.

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato l’ex calciatore Domenico Marocchino. E ha parlato della Juventus di Motta: “Ha mediani che non entrano mai in area rispetto a quello di prima. Locatelli e Fagioli giocano solo davanti la difesa e anche qui si deve migliorare. Una delle qualità che deve avere una squadra è leggere le situazioni. Essere poco leggibili è una squadra, invece la Juve è leggibile ancora. Devono migliorare alcuni giocatori, come Cabal, che ha una corsa notevole ma a volte si inceppa. Ha un margine però per crescere. Ce n’è di lavoro da fare, poi si vedrà. Yildiz viene esaltato ma vale 1/3 di Fanna ora, fa un sacco di cinema ma è sempre sul posto. Galderisi al suo esordio fece tripletta, allora cosa dobbiamo dire? Virdis lo trovo più forte di Vlahovic, per non parlare di Rossi e Bettega. Nel calcio attuale non è facile giocare, viene lasciato lì davanti in balìa, gli serve l’aiuto degli esterni ma anche lui deve migliorare. Questa Juve di Motta ha un futuro? Spero tanto in Thuram e che anche Nico Gonzalez e Conceicao diano un po’ di verve“.







Così parlò Marocchino e tutti i torti non ha. La Juventus però ancora deve inserire i tuttocampisti Douglas Luiz e Koopmeiners.

Stefano Mauri