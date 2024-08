Chiara Ferragni e Silvio Campara si sono conosciuti a giugno

Dopo la separazione da Fedez, Chiara Ferragni è al centro del gossip per via della nuova liaison con Silvio Campara.L’esperto di gossip Gabriele Parpiglia, ripreso da vari media, compreso il sito Internet del Corriere dello Sport, alla sua maniera ha spifferato sui social alcune indiscrezioni piuttosto piccanti su questo rapporto. “Per adesso, il viaggio programmato in Perù è stoppato. La partenza era prevista esattamente per il quindici di agosto. L’amore di Ferragni e Campara non nasce da una precedente amicizia tra i due. No.

Le prime a conoscersi e ad avvicinarsi sono le due donne, ovvero, Giulia Luchi Campara, moglie di Silvio e madre dei loro figli di due e cinque anni e la famosa imprenditrice digitale a Forte dei Marmi e grazie a una cerchia di amici in comune, le due donne si conoscono. Sin da subito Giulia tende una mano a Chiara, che come ben sappiamo, si trovava nel pieno del pandoro gate – continua Parpiglia – Ma come la aiuta? Sia emotivamente, che cercando di metterle a disposizione un entourage che potesse risollevarla dal disastroso momento. Giulia le avrebbe permesso di rinascere legalmente, ma anche a livello di brand. L’incontro a Forte dei Marmi però, improvvisamente scivola via e l’amicizia tra Chiara e Giulia passa in secondo piano. Va precisato che Campara sta attraversando un periodo non facile. Proprio nelle scorse settimane avrebbe dovuto concludere una vendita milionaria del marchio Golden Goose, ma si è improvvisamente bloccata. E quando Silvio incontra Chiara, in lei vede una sorta di via di uscita dal suo momento no. Tutto succede velocemente e ci riferiamo al mese di giugno, periodo in cui tutto è nato”. E adesso come evolverà la storia?

Stefano Mauri