Belen Rodriguez? Showgirl grazie a Lele Mora e dopo un contratto da badante

Ricordate? Lele Mora

è stato uno degli agenti dei vip più importanti, potenti, capaci e pesanti nel panorama italiano all’inizio degli anni 2000. Grazie a lui, personaggi come Fabrizio Corona si sono fatti conoscere dal grande pubblico, ottenendo notorietà e molti lavori in televisione. Tra questi c’era anche Belen Rodriguez, la cui carriera ha preso il via dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi.

Ospite nel podcast Gurulandia, Lele Mora ha raccontato il primo incontro con Belen e lo strano contratto che le ha fatto affinché potesse rimanere in Italia perché non aveva il permesso di soggiorno. “Conosco Belen a un capodanno, lei era arrivata a Cortina con il suo fidanzato di allora che era Marco Borriello. Lei mi ha chiesto di poter lavorare con me e io accetto. Da lì sono successi alcuni problemini perché lei era in Italia senza il permesso di soggiorno e le dico di tornare in Argentina, ma lei non aveva i soldi per il biglietto andata e ritorno. Che problema c’è? Gliel’ho fatto io. E la assunsi. Ma non potevo assumerla come artista, così la assunsi come badante, cameriera e da allora l’ho messa subito a fare un programma su Rai2 e poi l’ho mandata all’Isola dei Famosi e da lì è scoppiato il fenomeno Belen Rodriguez”.

Stefano Mauri