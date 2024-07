Emma Marrone: “L’omofobia è un problema in Italia”

Emma Marrone non ci sta, non si gira dall’altra parte. A cosa ci stiamo riferendo? Purtroppo nei giorni scorsi, ancora una volta, una coppia di ragazzi gay è stataaggredita per strada a Roma da tre uomini e una donna. La scena è stata ripresa in un video, diffuso dal Gay Help Line per denunciare quanto accaduto e nel tentativo di aiutare le vittime a identificare i responsabili. Ebbene dal palco di Lanciano, durante il suo concerto, diretta, chiara e vera, Emma ha gridato la sua indignazione: “L’omofobia è un cazzo di problema in questo paese. Indigniamoci per questo non per l’Italia fuori dagli Europei. Per fortuna non sono mamma, non so come reagirei se picchiassero mio figlio come quei poveri ragazzi pestati a sangue”. Chapeau all’interprete di Femme fatale, artista straordinaria e sensibile, sempre in prima fila contro le ingiustizie.

Stefano Mauri